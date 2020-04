Atualizada às 15h37.

Uma profissional da área de saúde de 38 anos morreu na manhã deste sábado (4) com o novo coronavírus (Covid-19), segundo informou em nota o Hospital do Coração, onde ela estava internada.Adelita Ribeiro era técnica do Hemolabor e trabalhava no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Novo Mundo.

De acordo com a nota do hospital, ela foi internada na unidade no dia 30 de março e encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva com ventilação mecânica. O comunicado informa ainda que a profissional de saúde não possuía nenhum tipo de comorbidades.Em seguida, o quadro dela evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada, mas não resistiu.

O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás (Sindsaúde/GO) se manifestou por meio das redes sociais."Foi com imensa tristeza e profundo pesar, que o Sindsaúde-GO recebeu a triste notícia do falecimento da trabalhadora Adelita Ribeiro da Silva, 38 anos. Ela era servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e atuava como técnica de laboratório no Cais Novo Mundo e também no Hemolabor", diz a publicação no Facebook.



A unidade de saúde privada onde Adelita trabalhava também divulgou nota de pesar pelas redes sociais. "É com muito pesar que o Hemolabor informa o falecimento de uma de suas colaboradoras, vítima da Covid-19", diz postagem no Instagram.