Profissionais de Saúde de Goiânia começaram a ser submetidos a testes para a identificação do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O procedimento passou a ser realizado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital, que pretende testar 30% dos trabalhadores da área que atuam em unidades de urgência e emergência da rede pública do município, o que corresponde a cerca de 1 mil pessoas que tenham ou não os sintomas da Covid-19. A seleção dos indivíduos que serão testados será feita por sorteio.

Conforme antecipou o POPULAR em matéria publicada nesta quarta-feira (29), será realizado o chamado inquérito sorológico, por meio do qual será obtida uma amostragem do porcentual de pessoas que tiveram contato com o vírus na cidade. De acordo com a SMS, 7,2 mil testes foram enviados para a pasta pelo Ministério da Saúde, 6 mil deles nesta quinta. Outros 25 mil devem ser adquiridos pelo município.

Os primeiros testes foram realizados em profissionais que atuam no setor de urgência do Cais Vila Nova, na Região Central da capital, onde trabalham 85 profissionais. Cinco deles foram testados e o resultado foi negativo.

Após a fase voltada para os servidores da área de urgência e emergência, será a vez dos trabalhadores da atenção primária, incluindo aqueles que atuam em ambulatórios. Por fim, o processo será estendido para a população, etapa em que deve ser utilizada a maior parte dos testes, segundo a SMS.

Teste

O teste realizado pela SMS de Goiânia não constata a existência do vírus, mas busca identificar a presença de anticorpos no organismo da pessoa, o que ocorre após cerca de uma semana após a exposição ao vírus. Com isso, será possível ter uma noção mais concreta sobre a situação existente na capital, conforme explica a diretora de Epidemiologia da Superintendência de Vigilância em Saúde da SMS, Grécia Carolina Pessoni.

"A população será testada quatro vezes e isso vai permitir que a gente conheça a rota de circulação desse vírus e possa identificar os possíveis fatores de risco, para conseguirmos elaborar ações de prevenção contra a doença", diz ela.

O exame é feito a partir da coleta de uma amostra de sangue e o resultado é emitido em cerca de 15 minutos. Em caso de diagnóstico positivo, o teste RT-PCR, que detecta a presença do vírus, será feito no paciente. Caso a resposta se mantenha, o profissional será afastado por 14 dias.