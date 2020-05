Cidades Coronavírus: Prefeitura de Inhumas avalia reabertura das academias Informação foi divulgada nas redes sociais da cidade nesta quarta-feira (6)

A Prefeitura de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, informou que avalia os pedidos para reabertura das academias do município. A informação foi divulgada nas redes sociais da cidade nesta quarta-feira (6). No comunicado, a Prefeitura esclarece que a Vigilância Sanitária irá avaliar as condições dos estabelecimentos e verificar se as medidas sanitárias contra o...