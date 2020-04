Uma portaria da Secretaria de Estado da Administração (Sead) de Goiás publicada nesta sexta-feira (17) estendeu o trabalho dos servidores estaduais no regime home office até o próximo dia 30 de abril. Inicialmente, o período de teletrabalho havia sido estipulado até o dia 19 desse mês, próximo domingo.

A medida se estende também aos servidores que não estão exercendo suas funções, em decorrência do decreto de Calamidade Pública, provocado pela crise do novo coronavírus (Covid-19). Essa é uma das ações que vem sendo adotadas pelo governo para evitar a disseminação da Covid-19 no Estado.

Até à tarde desta quinta-feira (16), o Estado contabilizava 16 mortes causadas pela doença. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que há 318 casos do novo coronavírus (Covid-19).

No Estado, há ainda 4.704 casos suspeitos em investigação. Outros 1.826 já foram descartados. Os números são dinâmicos, conforme ressalta a SES-GO.