Com mais 3.337 novos casos do novo coronavírus, Goiás chega a 77.022 confirmações de pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2. Já o número de mortes pela doença passou de 1.791 para 1.830, com 39 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas na plataforma de contagem. Goiás ainda tem 139.615 casos suspeitos em investigação e outros 63.256 já foram descartados.

Considerando apenas as mortes, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que com os 1.830 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, significa que a taxa de letalidade é de 2,38%. Ainda existem 62 óbitos suspeitos que estão em investigação. Até agora já foram descartadas 896 mortes suspeitas nos municípios goianos depois de testes.

A pasta também informou que na madrugada de 3 de agosto, a SES-GO identificou uma instabilidade no e-SUS, sistema de notificação de casos do Ministério da Saúde. A situação foi informada ao Governo Federal e já corrigida. A instabilidade não se aplicou ao sistema de notificação de óbitos. Mas este é um dos motivos do alto número de casos cadastrados nas últimas 24 horas.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença