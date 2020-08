Pela primeira vez desde o último dia 16 de agosto, Goiânia não registrou mortes diárias da Covid-19, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste domingo (30). Com os dados apresentados hoje pela pasta, a capital continua com 903 vidas perdidas em decorrência da doença. Segundo o boletim, outros 116 óbitos estão em investigação

Em relação aos números de casos, Goiânia registrou 135 novas infecções nas últimas 24 horas. O número de notificações é o menor desde o dia 20 de agosto, quando foram registradas 47 pessoas contaminadas. Ao todo, o Município conta com 33.853 confirmações de infectados pelo coronavírus.

Dos 33.853 contaminados, 31.270 já estão recuperados, 249 estão internados e 1433 estão em acompanhamento domiciliar, de acordo com o boletim da SMS. Ao todo, 2433 pacientes precisaram ser internados devido à doença. Destes, 47% necessitaram de leitos de UTI.

Tosse e febre seguem sendo os principais sintomas assinalados pelos infectados, se manifestando em 48% e 46% dos pacientes, respectivamente. Em relação à incidência de casos, a faixa etária com mais confirmações é a de 20 a 39 anos, com 14.723 pessoas contaminadas (43% do total). Mulheres continuam representando a maioria das infecções, com 17.848 (53%).

Conforme os boletins epidemiológicos divulgados pela SMS dos municípios goianos, Goiânia segue sendo a cidade com maior número de casos e de mortes em decorrência da Covid-19 no Estado.

