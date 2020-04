O Parque Ambiental Ipiranga, em Anápolis, na Região Central de Goiás, foi totalmente interditado na manhã desta segunda-feira (13). A medida é para evitar a aglomeração de pessoas no local. A ação é por tempo indeterminado e há fiscais nos outros parques acompanhando a movimentação.

A interdição ocorreu após uma grande quantidade de pessoas serem flagradas no local fazendo atividades físicas ou passeando com conhecidos durante o final de semana. Policiais estiveram no Parque hoje e colocaram uma faixa amarela sinalizando o bloqueio da área.