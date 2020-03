Era uma sexta feira, dia 6 de março. Despedi-me animada dos amigos e combinamos que no domingo iríamos às montanhas comprar queijos de produtores locais. Essas interações não pareciam inapropriadas, não envolviam multidões. O encontro não aconteceu. Domingo de manhã minha amiga ligou dizendo que dois pais de pessoas amigas testaram positivo e que ela resolveu radicalizar para proteger sua mãe, que tem 96 anos e saúde debilitada.

Naquele 8 de março (7375 casos e 366 mortes), a alergia da minha filha, que nos levou ao hospital em 27 de fevereiro (400 casos), evoluiu para um quadro severo de urticária e de inchaço da face que me fez temer um edema de glote. Voltamos ao mesmo hospital, mas ele estava totalmente diferente.

O recepcionista que parecia astronauta deu lugar a um enfermeiro ainda mais protegido, que ficava em uma tenda já no estacionamento. O lugar estava tomado de tendas, para onde eram encaminhadas as pessoas que testavam positivo. Minha filha entrou, ficou em observação, fez exames (coronavírus negativo) tomou duas doses de cortisona e, nesse ínterim, duas pessoas a seu lado tiveram resultado positivo para o vírus.

Arriscar um edema de glote ou corona? As decisões deixaram de ser leves. Enquanto ela estava lá, fui ao supermercado. Em virtude do decreto daquele 8 de março, os estabelecimentos comerciais deveriam garantir um metro de distância entre consumidores, sob pena de terem as atividades suspensas. Tive de aguardar enquanto o segurança contava quantas pessoas estavam dentro.

Nem decisões, nem atividades corriqueiras seriam leves. Voltei ao hospital e fiquei observando minha filha por uma porta de vidro. Por WhatsApp, ela havia dito que o senhor sentado imediatamente ao seu lado estava com o vírus. Percebi que dali iria se iniciar um período de, no mínimo, 10 dias de apreensão até saber se ela havia contraído ou não a doença.

Felizmente, minha amiga que visitei na Suíça durante o carnaval é uma pessoa sábia e iniciada nas práticas Zazen. Aprendi muito com ela naqueles dias, aprendi a meditar, compreendi que em nada me ajudaria a ansiedade em uma situação que estava muito além da minha capacidade de controlar.