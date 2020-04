Ao menos nove corpos enterrados em Goiânia nas duas últimas semanas são de pessoas que morreram com suspeita de novo coronavírus, segundo levantamento feito pelo POPULAR em cinco dos sete cemitérios existentes na capital. Os números não batem com os divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), que fala em quatro corpos inicialmente considerados como casos suspeitos de infecção por Covid-19.

Dos cinco cemitérios que atenderam a reportagem nesta quinta-feira, o Vale da Paz, às margens da GO-020, na saída para Bela Vista, é o que recebeu mais corpos seguindo os protocolos impostos pelo Ministério da Saúde e pela SES-GO, como a não realização de velórios, o encaminhamento do corpo direto do hospital para o serviço funerário e, depois, para o cemitério o mais rápido possível, a proibição de cortejo e a proteção de todos os servidores que lidarem diretamente com o processo de sepultamento.

Foram quatro corpos enterrados no Vale da Paz, dois no Cemitério Parque, no Setor Cruzeiro Sul, dois no Jardim das Palmeiras, no Setor Crimeia Oeste, e um no Vale do Cerrado, na GO-060, saída para Trindade. Estes dois últimos são particulares. A reportagem não conseguiu informações do Cemitério Jardim da Saudade (público) e do Parque Memorial (particular). O Cemitério Santana (público), o mais antigo da capital, não teve nenhum corpo enterrado dentro do protocolo.

Pelo menos dois dos corpos vieram de hospitais particulares. Um dos nove foi cremado e os outros, enterrados. Todos os casos são de pessoas que morreram com pelo menos um dos sintomas de síndrome respiratória aguda grave (Srag), mas, no momento do enterro, segundo funcionários dos cemitérios, nenhum ainda tinha a confirmação de que se tratava de caso de infecção por Covid-19.

Na quarta-feira (1º), a SES-GO divulgou que Goiânia tinha apenas quatro mortes suspeitas de infecção por coronavírus e não as nove conforme informado pelos cemitérios. Questionada sobre a diferença de dados, não respondeu até o fechamento deste texto. A reportagem também perguntou se poderia haver uma subnotificação dos casos de suspeita de coronavírus, mas não houve resposta.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia (Semas), que administra os quatro cemitérios públicos, informou apenas que a central de óbitos ligada à pasta contabiliza quatro mortes por suspeita de coronavírus, mas sem saber se os corpos foram sepultados na capital. Um destes casos é o da mulher de 66 anos, residente em Luziânia, que morreu dia 26 já com a infecção confirmada.

Em Goiânia, não há, por parte da Semas, uma limitação no número de pessoas acompanhando o enterro de parentes com suspeita de coronavírus, mas orientação para que apenas parentes mais próximos estejam presentes, evitando aglomeração. Nos cemitérios particulares, os velórios e cortejos são vetados. Mesmo nos casos em que não há suspeita, os velórios são mais curtos e restritos.

O administrador do Cemitério Jardim das Palmeiras, Carlos Roberto Martins, frisa que os hospitais têm colaborado com os cuidados no encaminhamento dos corpos para que o processo seja ágil e seguro. O caixão, quando chega no cemitério pela funerária, segundo ele, é deixado o mais próximo do jazigo para que os servidores, devidamente protegidos, concluam o enterro.

Cinco mortes são investigadas em Goiás

Cinco mortes são investigadas em Goiânia por suspeita de que as pessoas tenham sido contaminadas pelo novo coronavírus (Covid-19). Nas contas do governo estadual, entram apenas os casos de Araçu, Goiânia e Mineiros, com uma morte cada. Entretanto, duas pessoas foram sepultadas, nesta quinta-feira (2), com suspeita de terem contraído o coronavírus, uma em Bonfinópolis e outra em Anápolis. Outras oito mortes já tiveram o Covid-19 como causa descartada. Há também um único caso de morte confirmada pela doença.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) anunciou que, nesta quinta-feira (2), foram descartados, após a entrega de resultado dos testes, três casos suspeitos em Goiânia, um em Inhumas, um em São Luís dos Montes Belos e um em Valparaíso. Ao todo, 12 mortes foram notificadas em Goiás para a SES-GO até a tarde de desta quinta.

Um dos casos que ainda não haviam sido informados à pasta estadual é a de uma mulher de 75 anos que estava internada desde o dia 25 no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana) e que morreu nesta quinta-feira (2), conforme informado pela prefeitura local em sua conta no Instagram. A paciente é natural de São Paulo e estava em passeio na cidade desde o dia 18. Os primeiros sintomas apareceram no dia 21 e ela foi até uma unidade de saúde municipal três dias depois.

O corpo da paciente foi enterrado poucas horas após a morte, no Cemitério Park, em Anápolis. O sepultamento seguiu todos os protocolos da SES-GO. Este caso, se for confirmado que se trata de infecção por coronavírus, será registrado como sendo de São Paulo e não de Goiás.

Já a outra morte suspeita é a de um homem de 62 anos que estava internado no Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp) e é de Bonfinópolis. Ele passou mal no dia 30, com tosse, falta de ar e outros sintomas similares ao de uma gripe, foi para uma unidade de saúde local, depois para uma em Senador Canedo, onde foi diagnosticado com uma pneumonia viral, sendo medicado e encaminhado de volta para casa. Entretanto, ele voltou a passar mal no dia 31 e, desta vez, a unidade de saúde de Bonfinópolis o encaminhou para o HCamp.

No dia 1º, o homem teve uma piora no quadro clínico, foi para uma unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu na quinta-feira (2), pela manhã. O enterro ocorreu à tarde, no cemitério municipal de Bonfinópolis. Só foi permitido o acompanhamento do sepultamento por oito pessoas próximas ao paciente e todas foram colocadas em quarentena.

Tanto no caso de Anápolis como no de Bonfinópolis, segundo as respectivas prefeituras, as pessoas que tiveram contato com os pacientes que morreram estão em isolamento.

Casos confirmados no Estado chegam a 74 e suspeitos, a 2.198

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) registrou, nesta quinta-feira (2), 73 casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) e, além desses, mais um foi confirmado pela prefeitura de Anápolis após a divulgação do boletim estadual. Com isso, o número de casos confirmados chega a 74 no Estado, sendo que o mais recente de Anápolis é o primeiro de transmissão comunitária na cidade.

A SES-GO também informou que havia, até a tarde desta quinta-feira (2), 2.198 casos suspeitos em investigação e outros 882 descartados.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (5), Aparecida de Goiânia (2), Campestre (1), Catalão (1), Cidade Ocidental (1), Goianésia (1), Goiânia (43), Itumbiara (2), Jataí (2), Luziânia (1), Paranaiguara (1), Rio Verde (7), Silvânia (1), Trindade (1) e Valparaíso de Goiás (4). O caso de Luziânia é o único em que a paciente morreu.

Há também pelo menos 8 casos confirmados internados.