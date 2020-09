Cidades Coronavírus: número de pedidos de internação em Goiás tem recorde em agosto Central de regulação do Estado recebeu 128 solicitações de leitos com perfil para covid-19 em 24 horas no final do mês passado, maior demanda desde o início da pandemia

A quantidade de solicitações de leitos para pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus na rede pública estadual de Goiás no dia 26 de agosto foi a mais alta no período de 24 horas desde o início da pandemia. Foram 128 pedidos de vaga de enfermaria ou de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com perfil de covid-19. As únicas vezes que o número de solicitações d...