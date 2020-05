Cidades Coronavírus: Número de internados cresce 80% em Goiás em 25 dias Boletim epidemiológico do Estado mostra 126 pessoas hospitalizadas com suspeita ou confirmação de Covid-19. Eram 70 no dia 19 de abril, quando saiu decreto flexibilizando restrições. Para secretaria, aumento está dentro das expectativas

O número de internações por suspeita ou confirmação de Covid-19 em Goiás aumentou pelo menos 80% desde a publicação do decreto estadual que flexibilizou as medidas restritivas de atividades econômicas e sociais. Levantamento feito pelo POPULAR com base nos boletins epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) entre os dias 19 de abril – quando foi pu...