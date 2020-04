O número estimado de notificações de internações em Goiás por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) aumentou apenas 9,2% em uma semana, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Já são 593 casos esperados para até a 15ª semana epidemiológica, que se encerrou no dia 11 de abril, contra 543 para até a 14ª. O número estimado é apenas 7,8% superior ao de notificações confirmadas até o dia 11, que ficou em 550 no Estado.

No pior dos cenários, entretanto, já seriam 805 casos de internação por SRAG, que pode ser causado por vírus como o novo coronavírus (Sars-CoV-2), transmissor da Covid-19, ou o H1N1, entre outros ou até mesmo outros agentes, como bactérias. A Fiocruz calculou em relatório recente que até 60% das internações por SRAG que tiveram investigação de causa concluída foram por Covid-19 no Brasil. O atual relatório da fundação vai até o dia 11 de abril, quando havia 208 casos confirmados de Covid-19. De lá até agora, já houve um salto de 80% passando para 378 ocorrências até o dia 18 de abril.

A evolução do número estimado de internações por SRAG entre a 14ª e a 15ª semana epidemiológica ficou menor, percentualmente, em relação ao mesmo período imediatamente anterior, quando cresceu 37%. Profissionais de saúde ouvidos pelo POPULAR ao longo da semana apontam que a adesão da população às medidas restritivas e de isolamento social impactaram positivamente na baixa curva de internações registradas.

Internações por Covid-19

Não há divulgado publicamente um número de quantas pessoas ao todo foram internadas por Covid-19 em Goiás. Sabe-se que em Goiânia, dos 227 casos confirmados da doença até o dia 18 de abril, pelo menos 54 são de pacientes que precisaram de internação, sendo que 29 destes foram para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) apresenta o perfil completo de 169 registros da doença na capital.

Já o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) com este tipo de informação, divulgado no dia 14, aponta a internação de apenas 57 pessoas por Covid-19 até então, quando haviam no Estado 283 casos confirmados da doença. Agora já são 378, sendo 21 envolvendo pacientes que seguem internados.