Cidades Coronavírus: Número de internações em leitos de UTI cresce 41% em 7 dias em Goiás Hospital Célia Câmara chegou a ficar lotado por algumas horas no meio da semana. Hospital das Clínicas e HCamp de Goiânia viram crescer procura no fim de semana

O número de internações em Goiás por Covid-19 – seja de casos suspeitos ou confirmados, seja em enfermaria ou UTI – subiu pelo menos 41,3% na última semana, considerando os dados disponíveis no painel da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) com informações sobre a epidemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O total de pacientes ocupando leitos nas unidades mo...