Goiás tem pelo menos 95 pessoas internadas em unidades de saúde públicas e privadas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) e, até quinta-feira (2), havia outros 8 pacientes cujos testes deram positivo para a contaminação. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) que passou a divulgar desde quarta-feira (1º) a informação em seu boletim diário no final da tarde.

Cerca de 70% dos casos de internação estão na rede particular, mais especificamente nos hospitais filiados à Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), que estão em Goiânia, Aparecida, Catalão, Anápolis e Rio Verde. Não há informações sobre internações em unidades que não são da Ahpaceg nem na rede particular de outras cidades. O número de internações que consta no boletim da SES-GO na rede particular, entretanto, é o mesmo nos dois primeiros dias do mês: 66 casos suspeitos e 7 confirmados.

Já na rede pública, houve um aumento de quarta-feira para quinta-feira, passando de 26 internações de pacientes com suspeita de contaminação para 29. Não há mais detalhes sobre esses casos, mas sabe-se que a maioria está em leitos do Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp).

Uma das preocupações principais das autoridades públicas e profissionais de saúde em Goiás e no Brasil tem sido com o risco de comprometimento dos leitos por causa do avanço do novo coronavírus, sobrecarregando o sistema de saúde, como tem ocorrido em outros países.

Desde a semana passada O POPULAR tem requisitado o número de internações no Estado por suspeita de coronavírus junto à SES-GO, mas até o momento não obteve retorno. A notificação destes casos pelas unidades de saúde para a secretária é obrigatória e deveria ser imediata.