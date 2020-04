Com 41 dias desde que os dois primeiros casos de novo coronavírus (Covid-19) foram comprovados em Goiânia e 25 dias após a transmissão comunitária ter sido oficializada pelas autoridades sanitárias na capital, os boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) continuam registrando um número baixo de novos casos diários. Pela terceira vez consecutiva, ficou em apenas um dígito (veja gráfico).

O governo estadual defende que o baixo número de casos se deve ao sucesso das medidas restritivas adotadas antes mesmo da contaminação se consolidar na região e a adesão da população às propostas de distanciamento social. Goiás é um dos Estados com maior taxa de isolamento constatada por monitoramento via dispositivos móveis.

Porém a explicação pode estar em outro ponto: os testes feitos pela rede pública de saúde na capital são apenas em casos de internação por síndrome respiratória aguda grave (Srag). Todas as pessoas que apresentam sintomas leves e até mesmo as que tiveram contato com os pacientes infectados são monitoradas por um serviço de telemedicina disponibilizado pela SMS.

“Quando um caso é comprovado, é feito um trabalho de investigação para saber se tem algum sintomático (entre os contatos recentes da pessoa contaminada). Então é feito um monitoramento para ver se o quadro se agrava ou não”, explicou Yves Mauro Ternes, superintendente de Vigilância em Saúde da SMS.

Em apenas 7 dias, o número de novos casos alcançou dois dígitos, sendo que nos dias 14 e 18 de abril se registraram o maior volume desde que a Covid-19 foi confirmada no dia 12 de março na capital: respectivamente, 30 e 32 casos. Em 7 dos 41 dias não houve registro de nenhum novo caso.

Existe também uma discrepância na estratégia adotada pelo poder público para fazer testes com a adotada pelos laboratórios particulares, que fazem mediante pagamento, independente da gravidade do paciente. Isso poderia explicar, segundo o superintendente, a sensação de que poucos casos resultam em internação. Em Goiânia, apenas 31% dos casos confirmados são de pessoas internadas. Mas a maior parte dos outros 70% seria de pessoas com sintomas leves que testaram positivo na rede particular.

A testagem pela rede municipal de saúde de pessoas com sintomas leves são exceções, como os funcionários do Cais Novo Mundo que tiveram contato com a colega, a técnica de enfermagem Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, que morreu por causa da doença no dia 4. Entretanto, os testes só foram feitos após o caso se tornar público. Na época, a SMS alegou que estava monitorando todos e que não havia kit para testes rápidos.

Ternes explica que faltam kits para o teste padrão são limitados, o que exige da SMS a escolha pelos casos mais graves. Ele garante, entretanto, que todas as pessoas sintomáticas, mesmo não testadas, são acompanhadas pela secretaria. E se o quadro de algum destes pacientes mantidos em isolamento domiciliar se agrava é feito o encaminhamento para um profissional de saúde ou para uma unidade hospitalar.

Goiânia registra até a tarde desta terça-feira (21) 241 pessoas com Covid-19. Destas, 164 tiveram a investigação epidemiológica concluída e 44% estão na faixa de 20 a 39 anos de idade. Há também pelo menos 4 crianças com menos de 10 anos e 8 entre 10 e 19. Pacientes com mais de 60 anos representam 20% deste quadro.

Retrato do passado

Ternes acrescenta que os números divulgados agora representam um quadro de mais de uma semana atrás. Isso porque os resultados dos testes feitos pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública de Goiás (Lacen-Goiás) têm demorado em média 7 dias. E um paciente costuma apresentar sintomas geralmente entre 3 e 5 dias após a infecção. “Então o que estamos vendo agora é um quadro de 12 dias atrás.”

A SMS está correndo para adquirir por conta própria kits de testes padrão, considerado o mais confiável, e de testes rápidos nos próximos dias. A intenção com os primeiros é aumentar o volume de testagem e acelerar a espera por resultados para apenas três dias. Um laboratório particular está sendo contratado para o serviço.

Já o teste rápido seria usado para um inquérito epidemiológico que permita a pasta ter uma noção mais detalhada da expansão do coronavírus em Goiânia, aperfeiçoando as formas de enfrentar o seu avanço.