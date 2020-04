Atualizada às 14h16

A Prefeitura de Buriti Alegre, sul de Goiás, comprou 80 testes rápidos do novo coronavírus (Covid-19) para examinar seus profissionais de saúde. Um deles, que mora na vizinha Itumbiara, foi diagnosticado com a doença após fazer um teste na rede privada. Servidores que tiveram contato com o profissional infectado e apresentaram sintomas leves não puderam fazer testes enviados pelo Ministério da Saúde (MS).

Os cerca de 30 mil testes rápidos enviados para Goiás pelo Governo Federal são direcionados para profissionais de saúde ou da área de segurança, e seus familiares, que apresentam sintomas. No entanto, segundo o prefeito de Buriti Alegre, André Chaves (MDB), a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) não enviou testes para a cidade porque considerou que o local de residência do profissional, com teste positivo na rede privada, era outra cidade.

Itumbiara fica a cerca de 40 km de Buriti Alegre. Apesar de morar em Itumbiara, o funcionário infectado trabalha de segunda a sexta, além de plantões, na atenção básica e na Santa Casa de Misericórdia de Buriti. “Ele teve contato com vários profissionais nossos, essa é a nossa preocupação. Os profissionais todos já estão com medo, com razão”, relata o prefeito.

Ainda segundo André Chaves, de dez a quinze servidores do município relataram algum sintoma semelhante a um resfriado. “Vários profissionais tiveram sintomas leves, mas isso não quer dizer que foi coronavírus. Pode ser uma gripe qualquer. Um teve uma dor de garganta, outro teve uma febrezinha. Só testando para a gente saber.”

Uma nota informativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Buriti Alegre do dia 22 de abril confirma que a cidade não recebeu os testes rápidos do MS, geridos pela SES-GO, porque o profissional reside em outro município. “Após informar a equipe que não receberíamos os testes rápidos se instalou em todos o medo e a insegurança com eles e seus familiares, até mesmo por alguns apresentarem sintomas leves”, diz trecho do documento.

No entanto, a Prefeitura quer testar todos os profissionais, mesmo os sem sintomas, já que eles podem ter a doença e ser assintomático. “Como vou ficar com profissionais trabalhando até ter sintoma? E se ele não tiver sentindo e tiver transmitindo para outras pessoas? Então por isso adquiri os testes”, defende o prefeito. Os 80 testes que a prefeitura comprou por R$ 12,8 mil devem chegar na próxima terça-feira (28).

Histórico

De acordo com nota informativa da SMS de Buriti Alegre, o profissional de saúde informou o município que tinha sido testado positivo para Covid-19 no dia 17 de abril. Além dele, seus pais e sua irmã também testaram positivo no laboratório privado Santa Bárbara, em Bom Jesus de Goiás.

A regional de saúde em Itumbiara, que é a representante da SES-GO na região Sul, orientou a SMS de Buriti a buscar sintomáticos na equipe de Saúde, providenciar assepsia de todas as unidades e suspender o trabalho do profissional infectado por 14 dias.

Um novo teste rápido de Covid-19 foi feito em Itumbiara, de um lote enviado pelo Ministério da Saúde. Dessa vez, o resultado foi negativo para o profissional de saúde que trabalha em Buriti, para sua mãe e irmã também. No entanto, o teste deu positivo, mais uma vez, para o pai do profissional.

O Centro de Apoio de Saúde do Ministério Público de Goiás (MP-GO) orientou a prefeitura a notificar a SES-GO mesmo o resultado positivo sendo da rede particular, segundo nota informativa da SMS de Buriti Alegre. Segundo a última divulgação da Secretaria Estadual, Buriti Alegre não tem nenhum caso confirmado de Covid-19. Itumbiara tem 10 casos confirmados.

Matéria do POPULAR da última quarta-feira (22) mostrou que o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems) denunciou que três regionais de Saúde, que representam 32 municípios, não receberam testes rápidos do Governo Federal porque não tem casos confirmados da doença.

Estado

Procurada pela reportagem, a SES-GO confirmou que o profissional que trabalha em Buriti Alegre e sua família passaram por testagem rápida para Covid-19 em Itumbiara, onde residem. Sendo que três testaram negativo e um positivo, que está em isolamento.

Além disso, a SES-GO disse que a Prefeitura de Buriti Alegre não informou sobre casos com aparecimento de sintomas há mais de sete dias. “Caso surjam pessoas que se enquadrem nos critérios estabelecidos para a testagem rápida no município, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade poderá solicitar junto a Regional de Saúde kits de testes”, garante trecho da nota.