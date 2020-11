Cidades Coronavírus: MP-GO e Prefeitura de Minaçu assinam TAC para aumentar fiscalização na cidade De acordo com o documento, ficou fixado uma multa de R$ 10 mil caso ocorra descumprimento das cláusulas do termo

Visando evitar a proliferação do coronavírus (Sars-CoV-2), foi assinado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) e pela Prefeitura de Minaçu, cidade do Norte goiano, um termo de ajustamento de conduta (TAC) para a adoção de uma fiscalização adequada, por parte do município, das normas definidas pelas autoridades de saúde. De acordo com o documento, ficou fixado uma m...