Cidades Coronavírus: Mais de 150 pessoas são flagradas em uma festa em São Luís dos Montes Belos Ação da PM ocorreu neste sábado (16) em uma casa de eventos da cidade. Policiais constataram que grupo de pessoas não estava tomando nenhum cuidado para se proteger da Covid-19

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) flagrou na madrugada deste sábado (16) em uma casa de eventos no setor Brisas da Mata, em São Luís de Montes Belos, na Região Oeste do Estado, mais de 150 aglomeradas participando de uma festa. De acordo com a polícia, muitas pessoas estavam consumindo bebidas alcoólicas e não usavam máscaras ou qualquer outro tipo d...