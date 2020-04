A população em Goiás manteve um bom índice de distanciamento social na última segunda-feira (20) primeiro dia após o fim das regras mais rígidas de isolamento impostas pelo governo estadual. A data antecedeu o feriado de Tiradentes (21 de abril), mas nos outros Estados foi notada uma queda mais acentuada do indicador.

Levantamento feito diariamente pela empresa In Loco com base em dados criptografados de dispositivos móveis mostra que no Estado a taxa de isolamento ficou em 57,8% em um dia no qual outros 11 ficaram com o índice abaixo de 50%.

Mais uma vez, Goiás foi o que apresentou o maior indicador no dia. O Espírito Santo vem em seguida, com 57,3%. O pior Estado é o Mato Grosso do Sul, que registrou 42,4% de isolamento.

Dos Estados que já contam com mais de mil casos confirmados de Covid-19, três ficaram com a taxa abaixo de 50% neste dia: Minas Gerais (48,7%); Santa Catarina (46,4%); e Paraná (46,2%). São Paulo, que é o Estado com mais casos, aparece com 50,8%.

Em relação aos outros dias, essa foi a segunda melhor segunda-feira em Goiás desde que a população aderiu com mais força ao distanciamento, a partir de 21 de março. Aliás, o pior dia de isolamento no Estado, de acordo com os dados da In Loco, foi uma segunda-feira, quando a adesão ficou em 50,2%.

Como comparação, na última segunda-feira antes da população goiana se adequar às medidas restritivas do governo estadual, a taxa de isolamento foi de 38%, isso no dia 17 de março.

Autoridades sanitárias apontam ser importante para continuar mantendo baixo o número de casos graves de novo coronavírus a taxa de distanciamento continuar acima de 50%.

O medo dos profissionais de saúde é que este índice caia com o maior relaxamento nas restrições de atividades econômicas e sociais após publicação de um novo decreto estadual no dia 19.