Uma semana após informar que estava com 80% de ociosidade, a rede privada hospitalar de Goiás se aproxima do colapso no enfrentamento à doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19). O presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), Haikal Helou, informou nesta quarta-feira (20) que não há mais, nas unidades associadas da entidade, leitos de terapia intensiva (UTI) disponíveis para pacientes com suspeita da Covid-19.

"Esse é o tipo da notícia que nós não queríamos ter que dar, mas não temos como esconder", lamentou Helou em entrevista ao POPULAR.

A vaga para o paciente suspeito é um leito de isolamento. A pessoa com síndrome respiratória aguda grave (Srag) mas sem exame confirmado para Covid não pode ficar junto com pacientes que sofrem de outras enfermidades, pelo risco de contaminá-los caso tenha realmente o novo coronavírus. Também não pode permanecer em uma ala com os casos confirmados, para não ser infectado caso a suspeita não se confirme.

"Hoje (quarta-feira, 20), às 15 horas, acabaram os leitos de isolamento para suspeitos. Restam poucas vagas em UTIs para casos confirmados. Mas ainda há leitos críticos disponíveis para pacientes afetados por outras enfermidades", explicou. O presidente não soube precisar os números ofertados para cada tipo de internação, dado que deve ser computado nesta quinta-feira (21).

Questionado sobre a informação divulgada na semana passada, de que os Hospitais da Ahpaceg teriam 80% dos leitos ociosos, Helou afirmou que a situação da pandemia em Goiás aumentou a gravidade, de forma acelerada, nos últimos três dias. "Nós estávamos vazios na semana (passada), está tudo documentado, temos fotos. Mas aumentou a gravidade. Hospitais que não atendiam nenhum paciente de Covid há uma semana hoje (20) atenderam 15, 20. Nós fomos de uma situação boa para ruim em questão de poucos dias."