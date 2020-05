Cidades Coronavírus: Lago Municipal de São Luís de Montes Belos é reaberto Decisão foi divulgada pelo prefeito da cidade através das redes sociais. Para frequentar o local existem regras de uso

O Lago Municipal de São Luís dos Montes Belos, que fica a 127 quilômetros de Goiânia, foi reaberto ao público nesta quinta-feira (7). A informação foi divulgada pelo prefeito, Major Eldecírio Silva, através das redes sociais. De acordo com o prefeito, para frequentar o local o uso de máscaras é obrigatório e as academias ao ar livre do local não podem ...