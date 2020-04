A Justiça suspendeu nesta segunda-feira (13) a reabertura de quase todo o comércio em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. A medida é por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e caso descumprida foi estipulado multa de R$ 100 mil.

Na última quinta-feira (9), o prefeito Aleandro Caldato liberou a abertura de estabelecimentos comerciais, inclusive dos não essenciais. A decisão judicial também proíbe qualquer tipo de flexibilização as regras já existentes de funcionamento de comércios para evitar a contaminação do novo coronavírus até que uma autoridade federal competente revogue o ato de declaração de Emergência de Saúde Pública.

A Justiça determinou ainda que o Município dê publicidade da suspensão nas redes sociais e no site da prefeitura. Foi autorizado também o uso moderado da força policial para o cumprimento da decisão.