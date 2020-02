Cidades Coronavírus já provoca corrida às farmácias, e máscaras somem em Goiânia Levantamento feito pela nossa reportagem mostra que as principais redes farmacêuticas estão sem estes produtos para comercialização; tendência é que a procura aumente

Com os riscos de transmissão do novo coronavírus no Brasil, os goianos já estão à procura de meios para se proteger, com isso máscaras e álcool em gel estão em falta nas farmácias de Goiânia. O levantamento feito pela nossa reportagem mostra que as principais redes farmacêuticas estão sem estes produtos para comercialização. A tendência segundo o comércio é que a...