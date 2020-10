O coronavirus (Sars-CoV-2) já afetou 61.457 pessoas em Goiânia desde o início da contagem de casos. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), 28.718 dos infectados são do sexo masculino e 32.738 do sexo feminino.

Do total de infectados, 58.061 já estão recuperados e 399 continuam internados em tratamento contra a doença. A SMS ainda tem 1.479 pessoas que testaram positivo e estão sendo acompanhadas remotamente por não apresentarem sintomas graves.

O boletim da pasta ainda mostra que do total de infectados, 57.283 não precisaram de internação para atendimento contra a doença, diferente de outros 4.174 que passaram algum tempo em unidades de saúde, sendo 1.833, em leitos de terapia intensiva.