Cidades Coronavírus: Isolamento social alcança pior índice nas cinco cidades mais críticas em Goiás Aparecida e Anápolis registram pela primeira vez percentual abaixo de 34%. Goiânia, Águas Lindas e Valparaíso também apresentaram baixa taxa. Ideal apontado por pesquisadores e governo estadual é 50%

As cinco cidades goianas com mais casos confirmados de Covid-19 – Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Águas Lindas e Valparaíso de Goiás – tiveram na sexta-feira (29) o pior índice de isolamento registrado por monitoramento telefônico desde a publicação, em 19 de abril, do decreto estadual que flexibilizou as medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Aparecida e Anápolis registram pela primeira vez índices abai...