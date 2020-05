Cidades Coronavírus: Idoso de Águas Lindas que morreu pode ter se contaminado no Hugo Paciente de 63 anos fez cirurgia em fêmur quebrado e apresentou sintomas da doença 15 dias depois de internado no Hospital de Urgências de Goiânia

O idoso J.N.S, de 63 anos, pode ter se contaminado com o novo coronavírus (Covid-19) dentro do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele foi internado na unidade no dia 8 de abril para fazer uma cirurgia ortopédica, mas morreu na noite da última terça-feira (28) a caminho do Hospital de Campanha (HCamp), também na capital, depois de ter testado positivo para o vírus. O...