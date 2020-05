O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) não conseguiu substituir todos os profissionais afastados por suspeita ou confirmação de Covid-19. Inaptidão e desistência de candidatos são alguns dos motivos. Técnicos de enfermagem, por exemplo, só foram contratados 19 das 35 vagas existentes. A constatação do déficit de mão de obra foi feita por entidades que visitaram a unidade nesta quarta-feira (6). Em uma primeira visita, na semana passada, a situação já havia sido denunciado.

Segundo a organização social que administra a unidade, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), as novas contratações devem ser concluídas até sexta-feira (8). O Hugo vive um surto do vírus com 160 profissionais de saúde afastados.

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde (Sindsaúde), do Conselho Estadual de Saúde, do Sindicato dos Enfermeiros (Sieg) e do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) visitaram o Hugo na tarde desta quarta. A inspeção foi uma continuidade do trabalho iniciado na semana passada, quando as entidades identificaram déficit de profissionais de saúde no hospital.

“Pouco mudou, a força de trabalho continua ainda muito reduzida. Tentaram contratar e não conseguiram, muitos desistiram ao ver o salário e a escala”, relata a presidente do Sindsaúde, Flaviana Alves. Ela também cobra que todos os profissionais sejam testados, seguindo recomendação do Ministério Público do Trabalho (MPT). No último sábado, 360 profissionais foram testados e a administração do hospital pretende fazer exame em todos. Todos os pacientes foram testados.

Por nota, o INTS informou que mesmo o processo de contratação de profissionais de saúde substitutos sendo simplificados, há candidatos para as vagas que são considerados inaptos na avaliação médica e outros que desistem do processo pois conseguiram emprego em outros hospitais.

“Situação normal, haja visto que houve contratações em toda rede pública e privada de Goiânia”, diz trecho da nota. A OS garante que todas as novas contratações devem ser concluídas até sexta-feira (8).

Pacientes com o vírus

Membro do Conselho Estadual de Saúde, Luzinéia Vieira, que participou da visita, também relata que o Hugo está com 10 pacientes com Covid-19 no segundo andar, que está isolado. “O Hugo não é hospital referência para Covid. Tendo em vista que o HCamp não está lotado, porque estão permanecendo no Hugo? Nossa preocupação é: se tivermos problema grave com acidente grande, não tem hospital de referência porque a capacidade está limitada”, avalia a conselheira.

O titular da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, esclarece que o Hospital de Campanha (HCamp) é indicado para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, e confirmados de Covid-19. “Quando se atingiu o Nível 3 do Plano de Contingência não só o HUGO, mas outros hospitais também ajudam no cuidado. Tais pacientes mencionados (do Hugo) tem outras comorbidades principais, e, de Covid-19, estão assintomáticos”, explica o gestor.

Na quarta-feira, Goiás ultrapassou 1 mil casos confirmados de coronavírus. A partir desse ponto, o Estado entra no nível 4 de resposta à doença, em que toda a rede de saúde faz parte da contingência e pode atender pacientes com o vírus, segundo Alexandrino.

Apesar das explicações, o Sindsaúde e o Conselho Estadual de Saúde são contrários à permanência de pacientes com coronavírus dentro do Hugo neste momento de surto. Além disso, segundo Luzinéia, há casos de pacientes com agravamento do estado de saúde por conta do vírus e não por outra doença, que poderiam ser transferidos para o HCamp.