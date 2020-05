O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social gestora do Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz (Hugo), abriu um Processo Simplificado de Seleção de Pessoal para, caso necessário, contratar profissionais da área de saúde para atuar na unidade da Secretaria Estadual de Saúde. Currículos e documentos pessoais devem ser encaminhados à instituição pelo email processoseletivohugo@ints.org.br até quarta-feira (6).

O Processo Simplificado de Seleção de Pessoal do INTS tem como alvo enfermeiros (36 horas), fisioterapeutas (30 horas) e técnicos de enfermagem (36 horas). No entanto, o número de vagas não é informado. Os salários oferecidos são respectivamente R$ 2.450, R$ 2.000 e R$ 2.200. No caso de enfermeiros e técnicos de enfermagem é necessário que seja comprovada a experiência por, pelo menos seis meses, em urgência e emergência.

O INTS enfatiza que a contratação dos selecionados irá ocorrer somente em caso de necessidade.