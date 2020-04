Na tarde desta sexta-feira (17), o Hospital de Campanha de Rio Verde, que iniciou o processo de construção, recebeu mais 30 salas modulares. A assessoria da prefeitura explicou que, como no espaço funcionavam, antes da pandemia, uma escola e uma creche, o local já conta com 40 módulos. Com a chegada dos novos, o hospital vai disponibilizar cem leitos para o tratamento do coronavírus.

A administração municipal explicou, também, que o Hcamp de Rio Verde, que é o primeiro da região Sudoeste do Estado, vai funcionar para triagem. Ou seja, lá serão recebidos aqueles pacientes com sintomas da Covid-19 que tenham sido encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA). No Hcamp, a depender da gravidade, estes pacientes serão tratados nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou encaminhados para o isolamento domiciliar.

O prazo para entrega da obra é de 15 dias, mas a prefeitura prevê que a finalização ocorra antes, já no fim da próxima semana. Isso, porque a parte elétrica do hospital já está terminada e outras etapas têm sido adiantadas. De acordo com a assessoria do Executivo municipal, o grande diferencial “é que a estrutura possui um bom isolamento acústico, ar condicionado e apresenta uma qualidade superior às demais unidades construídas para atender à demanda da pandemia no País”.

O investimento da prefeitura foi de R$ 2 milhões, que foram aplicados na compra das salas modulares e de equipamentos imobiliários, que, após o surto do coronavírus, devem ser aproveitados em unidades de Educação e Saúde de Rio Verde. O hospital é localizado no Residencial Nilson Veloso.