Recebeu alta neste sábado (25) um homem de 55 anos, morador de Ceres, que passou 18 dias internado em Goiânia. Ele veio transferido do interior em estado grave após contrair a Covid-19 e, sob aplausos deixou o Hospital Órion, que integra a rede exclusiva para a doença do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo). Além dos leitos já estabelecidos na rede credenciada, os novos contratos ampliaram a quantidade (de 427 vagas) em mais 94 pontos de internações.

Um vídeo registrou a alta e os aplausos dos profissionais de saúde para Paulo Cândido Belarmindo, que saiu andando da unidade da capital. Ele ficou na UTI e também recebeu acompanhamento virtual dos médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. Belarmindo agradeceu a atenção dos trabalhadores que cuidaram dele, que é o primeiro usuário do Ipasgo internado em unidade exclusiva do plano de assistência para os casos de Covid-19, um programa estabelecido sob a orientação do governo de Goiás.

A unidade de saúde que cuidou de Belarmindo é uma das três exclusivas para internações que o Ipasgo contratou para tratamentos da Covid-19. Os hospitais Órion e Garavelo são focados em pacientes adultos e o Goiânia-Leste para crianças. Durante o tratamento, Belarmindo, que foi internado em estado de choque, recebeu ventilação mecânica e medicações vasoativas.

Nos leitos exclusivos, de acordo com o Ipasgo, os pacientes são telemonitorados, por câmeras instaladas nas UTIs, pela equipe médica do Albert Einstein, de São Paulo. “Sob a orientação do nosso governador Ronaldo Caiado (DEM), estabelecemos esta parceria para reforçar a qualidade do nosso atendimento em saúde para os casos de Covid-19 e também estabelecer a troca de informações técnicas entre os profissionais goianos e o hospital paulista, que é referência nacional no tratamento do vírus”, disse o presidente do Ipasgo, Silvio Fernandes.