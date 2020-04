Duas novas mortes foram registradas no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus em Goiás (HCamp), em Goiânia, nas últimas 24 horas. Com isso, chegou a 26 o número de mortes na unidade de saúde.

Desse total, sete foram confirmadas como tendo sido provocadas pela Covid-19. Outros 14 pacientes tiveram resultado negativo para a doença e cinco mortes ainda estão em investigação.

Segundo o hospital, 84% das mortes no local são de pacientes que vieram do interior do estado e a maioria delas, 73%, são homens. Ainda de acordo com a unidade, os pacientes que chegam a ser internados nas unidades de terapia intensiva dependem de assistência ventilatória e monitoramento intensivo. Os outros pacientes, em unidades semicríticas, são considerados estáveis.

O último boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informou que há 403 casos confirmados de coronavírus no Estado e 19 mortes pela doença.