Coronavírus: HCamp de Águas Lindas de Goiás deve abrir em até 15 dias

O início do funcionamento do Hospital de Campanha (HCamp) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal (DF), tem previsão para ocorrer dentro de 15 dias. O prazo foi estipulado pelo Ministério da Saúde, em resposta enviada nesta quinta-feira (8) ao Estado de Goiás. Unidade temporária para o enfrentamento do novo coronavírus na região do Entorno do DF, o ...