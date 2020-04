Cidade onde é obrigatório o uso de máscaras na rua e em casa desde o dia 6 de abril, Goianésia vem enfrentando uma escalada de casos do novo coronavírus (Covid-19). Nas últimas 24 horas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou quatro infecções. No total, 23 pessoas foram acometidas pela doença.

Em casos absolutos, a cidade já é a terceira com mais registros da doença no Estado, ficando atrás apenas de Goiânia e Anápolis. Goianésia ainda tem 52 casos suspeitos. Outros 48 foram descartados e seis pessoas já se curaram da Covid-19. Nenhum óbito foi registrado.

O dado divulgado nesta quinta-feira (16) pela SMS diverge do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), também divulgado hoje. A SES-GO - que recebe as confirmações dos municípios - contabiliza 17 casos em Goianésia. O dado deve ser atualizado amanhã.

Ao todo, 41 cidades registraram casos confirmados de coronavírus. A SES-GO informou que há 318 casos de doença em Goiás, com 16 óbitos confirmados. No Estado, há 4.704 casos suspeitos em investigação. Outros 1.826 já foram descartados. E no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 126 amostras em análise.