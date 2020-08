Por convenção internacional as semanas epidemiológicas são contadas de domingo a sábado. E a última de Goiânia mostra que a capital teve o registro de mais 4.319 novos casos de coronavírus e a confirmação de mais 153 mortes pela doença. Em termos de porcentagem, em sete dias o aumento de casos foi de 16,87% e de óbitos foi de 22,29%.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste sábado (22), nas últimas 24 horas foram 414 novos casos e 13 novos óbitos. Ao todo, o município tem 29.917 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 790 mortes causadas pela Covid-19.

Segundo o SMS, 26.956 pessoas são considerados recuperados da doença na capital. Ainda há 325 paciente internados e outros 1.846 estão em acompanhamento domiciliar.

Goiânia conta com 234 leitos específicos para pacientes da Covid-19. Destes, 70.51% estão ocupados, segundo dados divulgados na noite de hoje.

As mulheres seguem sendo mais infectadas na cidade que os homens. Do total de contaminados, 53% (15.750) são do sexo feminino, enquanto 47% (14.167) são do sexo masculino. Pessoas entre 20 e 59 anos seguem como o grupo de maior percentual de casos segundo faixa etária totalizando 78%.