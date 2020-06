Goiânia chegou a 5.275 casos confirmados do novo coronavírus, com 114 mortes em decorrência da doença, conforme dados divulgados neste domingo (21) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Nas últimas 24 horas, a capital registrou 240 novos infectados e 3 óbitos.

Atualmente, segundo divulgado pela pasta, 160 pessoas estão internadas devido a Covid -19. Em números absolutos, 470 pessoas precisaram sem internadas e 234 necessitaram de UTI. Ao todo, 4271 pessoas se curaram enquanto outras 730 que contraíram o vírus estão em isolamento domiciliar e sendo monitoradas.

Em relação ao número percentual de casos segundo a faixa etária, pessoas entre 20 e 39 anos representam o maior número de casos, com 2.365, 45% do número total em Goiânia. Na sequência, está a faixa de 40 a 59 anos, com 1.845 casos (35%). O sexo feminino representa a maioria de infecções, com 2.758, contra 2.517

Os maiores sinais e sintomas apresentados por quem contraiu o vírus são tosse e febre, que se manifestou em 56% e 54% nos pacientes, respectivamente.

O Setor Bueno continua sendo o bairro de Goiânia com maior número de casos, com 230, seguido pelo Jardim Guanabara, com 204, Setor Oeste, com 145, e Jardim Novo Mundo, com 117.