Goiânia teve 41 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital na tarde desta quinta-feira (30), o número de casos confirmados chegou a 448. Nenhum novo óbito por infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) foi registrado no período. Doze pessoas já foram mortas pela doença na cidade, que reúne mais da metade dos registros do Estado. Segundo a atualização, os novos casos são de 27 mulheres e 14 homens.

Durante o período mencionado, o número de pessoas que foram internadas em Goiânia também aumentou. Dois novos pacientes foram hospitalizados, chegando a 69. Destes, 38 precisaram de uma unidade de terapia intensiva (UTI), um a mais do que na última quarta-feira (29). Na rede pública, foram internadas 60 pessoas, enquanto nove foram para unidades da rede privada.

A quantidade de pessoas curadas ou recuperadas também cresceu, chegando a 110 daquelas que foram diagnosticadas com Covid-19. Outras 122 estão em isolamento domiciliar.

Perfil

Ao todo, foram diagnosticados 249 pacientes do sexo feminino e 199 do sexo masculino. Destas pessoas, 186 têm entre 20 e 39 anos, 156 têm entre 40 e 59 anos e 84 delas têm mais de 60 anos. Vinte e duas pessoas têm 19 anos ou menos.

Oito trabalhadores da Saúde que estão em serviço foram diagnosticados com Covid-19 em Goiânia desde a última quarta-feira (29), chegando a 72 nessa situação. Destes, atuam como médicos 34%. Outros 17% trabalham como enfermeiros, mesma porcentagem de técnicos em enfermagem. As três categorias são as mais afetadas.