O número de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Goiânia aumentou para 294 neste sábado (25) de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Houve um aumento de 21 casos nas últimas 24 horas. Antes a cidade contava com 273 casos confirmados da doença.

Dos casos confirmados, 49% são mulheres e 51% homens. Do total de pessoas infectadas, 24% são profissionais da saúde. Goiás já passou dos 500 casos confirmados e registrou a 25ª morte.

A faixa etária mais afetada são as pessoas com idade entre 20 e 39 anos (44%), seguidas pelo grupo com idade entre 40 e 59 anos (32%) e pelas pessoas com idade igual ou maior que 60 anos (28%). Os dois grupos menos infectados foram as pessoas com idade entre 10 e 19 anos (2%) e com menos de 10 anos (2%).

Investigação concluída

Dos 294 casos confirmados, 204 tiveram a investigação concluída, ou seja, sabe-se os dados completos destas pessoas como, por exemplo, forma de contágio, sintomas e histórico de comorbidades. Deste total, 50% estão em isolamento domiciliar, 38% curados, 6% internados e 6% morreram.

Dentre os 204 casos com a investigação concluída, os principais sintomas foram tosse (72%) , febre (60%), desconforto respiratório (43%) , dor de garganta (37%), dispneia (34%), diarreia (29%) e vômitos (11%), sendo que 69% dos pacientes não foram internados.

Dos 31% que precisaram de internação, 86% utilizaram a rede privada e 14% a rede pública. Do número total de internações, 54% precisaram de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Óbitos

Das 11 pessoas que morreram, oito eram homens e três eram mulheres, sendo que apenas uma tinha idade entre 20 e 39 anos e outra idade entre 40 e 59 anos. Os principais sintomas das pessoas que morreram foram dispneia (91%), tosse (82%) e febre (82%).

As comorbidades mais frequentes entre as vítimas da doença na capital foram cadiopatia (45%), diabetes (45%), obesidade (27%), pneumopatia (27%) e doença renal (18%). Das pessoas que vieram a óbito, 82% precisaram de uma UTI, sendo que 27% por menos de cinco dias, 27% por mais de 10 dias e 27% de 5 a 10 dias.