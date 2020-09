Cidades Coronavírus: Goiânia tem 576 novos casos e 3 mortes nas últimas 24 horas Capital já possui um total de 41.692 casos confirmados, sendo que 93% estão recuperados

Nas últimas 24 horas Goiânia registrou 576 novos casos e três mortes causadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2). No total, a capital já possui 41.692 casos confirmados da doença, sendo que 39.230 (93%) estão recuperados. No total, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1.072 pessoas já morreram pela doença capital e 2.867 precis...