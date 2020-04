Goiânia tem 31 bairros com casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). A maior parte (49%) está concentrada na Região Sul da capital, principalmente nos setores Oeste e Bueno. Apenas a Região Noroeste não tem nenhum caso confirmado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a tendência é que o vírus se espalhe por mais bairros e por todas as regiões da cidade, já que a situação atual é de transmissão comunitária, quando não se sabe a origem do vírus que infecta cada pessoa.

A concentração de casos confirmados coincide com os locais que tiveram os primeiros registros da doença. Os primeiros infectados eram moradores de bairros centralizados com situação socioeconômica mais alta e condomínios horizontais, que haviam voltado recentemente de viagens internacionais.

“A doença não diferencia classes sociais, mas os primeiros casos foram em pessoas que têm poder aquisitivo para viajar”, explica o diretor de Vigilância Epidemiológica da SMS, Leandro Nascimento. Ele relata que os casos começaram em regiões centralizadas e foram se espalhando pela cidade, mesmo movimento que aconteceu em outras grandes cidades com casos confirmados.

Todos os casos de infectados de bairros mais periféricos são de perfil de transmissão comunitária, sem origem definida. Nesses casos, a secretaria monitora os sintomas de todas as pessoas que tiveram contato com o doente. “A gente até brincava no início, que começa com os patrões e depois os empregados”, diz Nascimento.

O superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Iwes Mauro Ternes, alerta que o mapeamento dos casos confirmados demonstram a disseminação do Covid-19 em toda a cidade. Mesmo locais locais que ainda não tiveram casos confirmados, como a Região Noroeste, também serão afetados. “Não é porque sabe onde tem circulação que vai afrouxar medidas de isolamento social. A recomendação é fortalecer ainda mais o isolamento nessas áreas que ainda não tem caso confirmado para que não surjam casos”, defende o gestor.