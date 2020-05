A Secretária Municipal de Saúde de Goiânia divulgou na tarde deste domingo (3) uma atualização do boletim epidemiológico de Covid-19 mostrando que a capital teve 30 novos casos registrados nas últimas 24 horas e nenhuma morte.

Dessa forma, a cidade tem 481 casos confirmados, com 13 morte, 9 internações e 131 pacientes em isolamento domiciliar. Dos 270 casos com investigação concluída, 117 são considerados curados/recuperados.

Nos últimos sete dias, Goiânia registou 135 novos casos de Covid-19. Isso representa um aumento de 39% na última semana. Dos 481 casos confirmados na capital, 28% aconteceram entre 26 de abril e 3 de maio.

Ao todo, foram diagnosticados 261 pacientes do sexo feminino e 220 do sexo masculino. Destas pessoas, 202 têm entre 20 e 39 anos, 168 têm entre 40 e 59 anos e 89 delas têm mais de 60 anos. 22 pessoas têm 19 anos ou menos.

O Setor Bueno continua sendo o setor com mais infecções, com 52 casos. O Setor Oeste vem na sequência com 39 confirmações e o Jardim Goiás aparece como o terceiro setor com mais casos, 18. O Setor Marista ocupa a quarta posição com 16 registros, e fechando o ranking dos 5 setores com mais casos está o Parque Amazônia com 14.

Hoje também a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou que Goiás teve 25 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas e saiu de 825 para 850 infectados pela Covid-19. Destes, há 30 mortes confirmadas, 9.939 casos suspeitos em investigação e outros 2.719 já foram descartados.