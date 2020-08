Goiânia tem, até esta segunda-feira (10), 22.305 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e 553 óbitos em decorrência da doença. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do boletim epidemiológico.

Nas últimas 24 horas, mais 296 casos e sete novos óbitos foram confirmados pela SMS. Estão internados na capital em função da infecção 404 pacientes e outros 1.719 estão em acompanhamento domiciliar. Ao todo, 19.629 se recuperaram da Covid-19.

A maior parte dos infectados é do sexo feminino, com 11.624 casos, o equivalente a 52% do total. Os homens somam 10.681 (48%) casos registrados da doença na cidade. Já os profissionais da saúde, com 1.660 casos confirmados, representam 7% do total de pessoas infectadas na capital.