Nas últimas 24 horas, Goiânia registrou 19 novos casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O número total de registros saltou de 1.416 neste domingo (24) para 1.435 nesta segunda-feira (25). A quantidade de óbitos também subiu de 39 para 42.

Uma das novas vítimas da doença na capital é o médico Emival Soares Martins, de 61 anos, que trabalhava no Hospital Materno-Infantil (HMI). Ele faleceu na madrugada desta segunda-feira. Martins é o quarto profissional da saúde que morre pela doença na capital.

O número de casos da doença na capital tem crescido muito nos últimos dias. Reportagem do POPULAR mostrou que um terço dos registros ocorreu na última semana. Do total de pessoas infectadas, 763 são homens e 672 são mulheres. Os profissionais da saúde representam 26,9% das pessoas que se infectaram com a Covid-19 na capital.

A faixa etária mais afetada é a das pessoas com idade entre 20 e 39 anos (43%), seguidas pelas de 40 a 59 anos (35%) e com 60 anos ou mais (17%). Os dois grupos com menos casos são os das pessoas com idade entre 10 e 19 anos (3%) e com menos de 10 anos (2%).

Dos 697 casos com investigação epidemiológica concluída, os principais sintomas foram tosse (59%), febre (53%), desconforto respiratório (32%), dor de garganta (31%), diarreia (31%), dor de cabeça (26%), perda de paladar (24%), dores musculares (23%), perda de olfato (22%) e vômitos (10%).

Até o momento, dentro dos casos com investigação concluída, 523 pessoas já estão curadas, 25 seguem internadas e 101 estão em isolamento domiciliar.

Internações

Dos 697 casos com investigação concluída, 26% precisaram de internação. Destes últimos, 66% usaram a rede pública e 34% a rede privada. Dos 186 indivíduos que precisaram de internação, 70% utilizaram uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Óbitos

Das 42 pessoas que morreram, 28 eram homens e 14 eram mulheres, sendo que 33 delas tinham idade igual ou superior a 60 anos, cinco entre 40 e 59 anos e quatro entre 20 e 39 anos.

Os principais sintomas deles foram dispneia (90%), tosse (72%) e febre (67%), sendo que 46% das pessoas que morreram tinham diabetes, 49% cardiopatia, 21% doença renal, 23% pneumopatia, 21% obesidade e 15% hipertensão.

Dez pessoas precisaram ficar mais de 10 dias na UTI, sete ficaram 5 e 10 dias e 14 por menos de 5 dias.