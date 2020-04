Dezesseis novos casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) foram confirmados em Goiânia nas últimas 24 horas. De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital nesta segunda-feira (27), 362 pacientes já tiveram diagnóstico positivo para a doença. Os dados foram atualizados às 12 horas. Nenhuma nova morte foi registrada no período e o número de vítimas continua em 11.

Dos 362 casos, há 191 pacientes do sexo feminino (53%) e 171 do sexo masculino (47%). A faixa etária entre 20 e 39 anos é a que tem mais casos registrados, com 157, correspondendo a 43% do total. Há 69 registros de pessoas com mais de 60 anos (19%).

Até o momento, 146 pessoas ainda têm seus quadros sob investigação epidemiológica. Dentre as 216 restantes, 65 precisaram de internação, 36 delas em unidade de terapia intensiva (UTI). Além disso, 111 permaneceram em isolamento domiciliar e 81 já tiveram cura ou estão recuperadas.

No último fim de semana, o número de casos confirmados em Goiânia deu um salto após a confirmação de mais de 50 novos registros em 24 horas. Com mais 52 pacientes diagnosticados, houve um aumento de 294 para 346 ocorrências.

Sintomas

A maioria dos pacientes que já passaram por investigação epidemiológica apontaram que um dos sintomas apresentados foi tosse, presente em 69% dos 216. A febre se manifestou em 57% deles e 42% tiveram desconforto respiratório. Veja mais:

Tosse - 69%

Febre - 57%

Desconforto respiratório - 42%

Dor de garganta - 36%

Dispneia - 32%

Diarreia - 28%

Vômitos - 11%