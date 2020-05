Goiânia tem, nesta quarta-feira (27), 1.616 confirmações do novo coronavírus. O número teve acréscimo de 87 casos nas últimas 24 horas. No mesmo período, os óbitos passaram de 47 para 48. O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda mostra que dos casos que tiveram investigação concluída, 593 apresentaram cura.

De acordo com o boletim da pasta, as pessoas com idades entre 20 a 39 anos ainda representam a maioria dos infectados. Até agora, 694 pessoas com estas idades testaram positivo para a Covid-19. Depois aparecem pessoas com idades entre 40 e 59 anos, com 567 confirmações. Em seguida estão as pessoas com mais de 60 anos, com 263 registros.

Crianças e adolescentes são os menos infectados. Eles representam apenas 5% do total. AS crianças com menos de 10 anos representam 2% do todo, com 37 casos. Já os que tem idades entre 10 e 19 anos representam 3%, com 55 casos. Considerando o sexo dos infectados, são 872 mulheres e 744 são homens.

Do total de casos, 796 já tiveram investigação concluída. Além dos 593 curados e das 48 mortes, 123 seguem isolados e 32 ainda estão internados. A SMS também informou que 608 não precisaram ser internados, diferente de outros 188, que tiveram que ser admitidos em unidades de saúde, sendo 107 deles em unidades de terapia intensiva.

Os cinco bairros com mais registros de casos são: Setor Bueno (118); Setor Oeste (81); Jardim América (44); Jardim Goiás (38); e Setor Pedro Ludovico (32).