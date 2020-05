Segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital divulgado nesta sexta-feira (1º), Goiânia registrou três casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e um novo óbito. Dessa forma, a cidade tem 451 casos confirmados, com 70 internações, sendo 38 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O lado positivo é que Goiânia apresenta 110 pacientes com cura ou em recuperação.

O 13⁰ óbito por Covid-19 registrado em Goiânia é de um homem de 73 anos que era cardiopata.

Nesta semana, de domingo até esta sexta, Goiânia registrou 157 novos casos da Covid-19 (dom - 52 / seg - 16 / ter - 32 / qua - 13 / qui - 41 / sex - 3), o que representa média de 26 novos registros diariamente e 20% dos casos totais no Estado, que tem 808 casos da doença oficialmente.

Ao todo, foram diagnosticados 251 pacientes do sexo feminino e 200 do sexo masculino. Destas pessoas, 188 têm entre 20 e 39 anos, 156 têm entre 40 e 59 anos e 85 delas têm mais de 60 anos. 22 pessoas têm 19 anos ou menos.

Número de casos de profissionais da área da saúde contaminados chama a atenção. Ao todo, 89 trabalhadores da área, entre médicos, técnicos em enfermagem, enfermeiros, técnico de laboratórios e outros, foram infectados. Isso mostra que 20% dos casos na capital está concentrado entre esses trabalhadores.

O número de setores com registro de infecção segue em 141 nos últimos sete dias na capital.

O Setor Bueno continua sendo o setor com mais infecções, com 48 casos. O Setor Oeste vem na sequência com 39 confirmações e o Jardim Goiás aparece como o terceiro setor com mais casos, 18. O Parque Amazônia e o setor Marista ocupam a quarta posição, com a mesma quantidade de pacientes, são 14.