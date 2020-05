O informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia aponta, na tarde deste sábado (30), um total de 1.829 casos confirmados de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Nas últimas 24 horas, foram 68 novas confirmações na capital, que é o epicentro da pandemia em Goiás. Por outro lado, neste mesmo período não houve casos confirmados de óbitos pela doença, mantendo o número de vítimas em 60.

Pelo menos 300 bairros da capital já possuem casos confirmados da Covid-19. Este número, no entanto, pode ser maior, já que há 145 casos em que a SMS não conseguiu identificar o bairro em que o paciente mora em razão de dados inconsistentes com o CEP informado. O Setor Bueno, na Região Sul, segue sendo o que possui mais confirmações, com 131 pacientes, sendo o único bairro da capital com mais de 100 casos. O Setor Oeste, segundo no ranking, acumula 90 casos, e o Jardim América chegou a 51 pessoas com testes positivos.

Dentre os 1.829 casos confirmados pela SMS, 54% são pessoas identificadas como do sexo feminino e 46%, masculino, e a maior parte dos casos (806 pacientes) possuem entre 20 e 39 anos. Do total de confirmações, 934, ou seja, 51%, ainda estão sob investigação epidemiológica. Sobre estes que estão com a investigação concluída, 188 necessitaram de internação e 21% deles tiveram complicações que os levaram a uma unidade de terapia intensiva (UTI). Também sobre estes, 663 estão recuperados, 33 permanecem internados e 157 estão em isolamento domiciliar.