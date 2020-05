Goiânia já possui 1.708 casos confirmados de Covid-19 desde o dia 12 de março, quando iniciou a contaminação da doença no Estado de Goiás, já com casos na capital. De acordo com o informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado na tarde desta quinta-feira (28), foram 92 novas confirmações de pacientes moradores de Goiânia nas últimas 24 horas. Neste mesmo período, 3 óbitos pela Covid-19 foram registrados, fazendo com que a SMS já computasse 51 vítimas da doença. Até então, 620 contaminados já estão curados, 140 estão em isolamento domiciliar e 32 estão internados, já que em 51 casos houve óbitos.

Proporcionalmente, na capital, entre os pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), 54% são do sexo feminino, o que representa 971 pessoas, enquanto 791 contaminados são do sexo masculino. No entanto, na contagem feita pela SMS, dentre os 1.708 casos confirmados, 865 (51%) estão sob investigação epidemiológica.

Considerando apenas aqueles que estão com a investigação concluída, que são 843 pacientes, 21% necessitou de internação, sendo que 107 indivíduos tiveram de ser tratados em unidade de terapia intensiva (UTI), ou seja, 61,5% destes que foram casos mais graves. Sobre estes, 64% foram atendidos na rede privada de saúde.

Em relação aos bairros, o Setor Bueno segue sendo o que mais possui casos confirmados, com 119 pacientes, seguido pelo Setor Oeste, que já soma 84 confirmações de Covid-19, e Jardim América, com 46. Ao todo, 293 bairros de Goiânia já possuem algum caso confirmado do novo coronavírus, mas há ainda 125 casos em que não foi possível identificar o local de moradia do paciente.