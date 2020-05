Goiânia passou da marca de 1,5 mil casos confirmados do novo coronavírus. Com a atualização do boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta terça-feira (26), a cidade apresenta 1.532 confirmações, 97 a mais do que a atualização de segunda-feira (25). O número de mortes pela infecção do SARS-Cov-2 passou de 42 para 47 nas últimas 24 horas.

A pasta informou que, até agora, 823 mulheres e 709 homens testaram positivo para a infecção. Segundo apuração, a pasta também identificou que 993 não trabalham em segmentos ligados à área da saúde. Diferente de outros 406 pacientes que atuam em serviços essenciais de atendimento de saúde, sendo que técnicos de enfermagem são os mais contaminados, seguidos por médicos e, depois, por enfermeiros.

A SMS investiga caso a caso, depois de confirmado. Dos 1.532 pacientes que tiveram a confirmação até o momento, 726 já tiveram a apuração detalhada concluída. Com isso já é possível dizer que, destes, 540 não precisaram ser internados para tratamento. Outros 186 foram internados, sendo 106 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). As internações foram, prioritariamente, na rede privada: 64%. Os outros 36% foram internados em unidades da rede pública.

A SMS ainda informou que destes 726, 545 já estão curados, 28 seguem internados e 106 estão em isolamento social, sendo acompanhados por equipes da pasta. Os principais sintomas da infecção apresentados pelos pacientes são tosse, febre, desconforto respiratório, dor de garganta e diarreia. Há pacientes que também relataram dor de cabeça, perda de paladar, dores musculares, perda de olfato e vômitos.