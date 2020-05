Goiânia tem 1.021 casos confirmados do novo coronavírus. O boletim desta segunda-feira (18) mostra 38 casos a mais do que o informado no domingo. O número de mortes também foi atualizado e a Capital tem 30 óbitos provocados pela infecção do vírus SARS-Cov-2. No domingo eram 29.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a maioria dos infectados são mulheres, com 543 registros até agora. Os homens somam 478. Ainda de acordo com a pasta, a faixa etária com mais contaminados é entre 20 e 39 anos, com 428 registros, o que representa 42% do total, em seguida a faixa entre 40 a 59, com 359 casos (35%).

O boletim também mostra que 648 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 não trabalham na saúde, diferente de outras 292 pessoas que prestam algum tipo de serviço para unidades de saúde. Entre os mais infectados estão técnicos de enfermagem, médicos e enfermeiros, respectivamente.

Dos 1.021 casos confirmados, 485 tiveram a investigação concluída. Destes, 359 não precisaram de internação médica, diferente de outras 126 pessoas que foram internadas, sendo 78 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Das internações, 86 foram em leitos de hospitais privados e 40 em unidades públicas de saúde.

Dos casos com investigação concluída, 382 já estão curados ou recuperados, 56 seguem em isolamento e 17 continuam internados. Os bairros com mais casos são: Setor Bueno (92), Setor Oeste (71), Jardim América (31) e Jardim Goiás (28).