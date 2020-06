Um dia após registrar o recorde de 198 casos confirmados da Covid-19, Goiânia teve 59 testes com o diagnóstico positivo para o novo agente do coronavírus nesta quarta-feira (3). Segundo o Informe Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, a capital já registra 2.234 casos da doença.

Nas últimas 24 horas, mais duas mortes foram confirmadas na capital. Dessa forma, os óbitos acumulados chegam a 74. Entre as últimas vítimas fatais da Covid-19 em Goiânia estão três pessoas de uma mesma família: pai, mãe e filho.

O primeiro a falecer foi o filho de 42 anos, no dia 28 de maio, que não tinha nenhuma outra doença. Um dia depois, a mãe de 68 anos, que era cardiopata e diabética, veio a óbito. Na última segunda-feira (1), o pai, de 74 anos e portador de diabético e doença renal, também morreu.

O informe aponta também que Goiânia tem 190 pacientes internados pela doença na capital, sendo que 116 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Um dado positivo é que 698 pacientes já recuperaram ou estão curados da infecção.

Dos 2.234 casos confirmados na capital, 54% dos contaminados são do sexo feminino e 46% do sexo masculino. Em Goiânia, quase metade dos infectados (44%) tem entre 20 e 39 anos. Já 36% dos contaminados estão na faixa de 40 a 59 anos e 15% acima de 60 anos.

A Secretaria de Saúde destaca que é preciso reforçar as ações de isolamento social, intensificar o usar de máscaras, manter distância mínima entre pessoas e higienizar as mãos com frequência, pois estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG) que aponta o pico da doença para os próximos 15 dias.